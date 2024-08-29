У Харкові відбулося спецпогашення поштової марки «Хвилина мовчання»

В День пам’яті загиблих захисників України АТ «Укрпошта» вводить в обіг благодійну поштову марку під назвою «Хвилина мовчання».

Про це повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Випуск присвячений вшануванню пам’яті українських захисників та добровольців, які віддали свої життя за свободу, суверенітет та територіальну цілісність країни.

«Пам’ятаємо українських Захисників та Захисниць, які поклали своє життя в бою з російськими загарбникам. Щодня дякуємо за збереження Української державності нашим воїнам! Слава та шана нашим військовим», – зазначив Євген Іванов.

На поштовому випуску «Хвилина мовчання» відтворені роботи донецького художника Сергія Майдукова і доповнені віршем Ліни Костенко «І жах, і кров, і смерть, і відчай». Тираж марки – 350 тисяч примірників.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”