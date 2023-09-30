У Харкові вночі чоловік підірвався на гранаті: ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїзди.

Сьогодні вночі о 00:15 стало відомо про нещасний випадок, який трапився у Харкові на вулиці Семафорній, повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Перебуваючи на вулиці, чоловік підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Ймовірно це була ручна граната. Внаслідок вибуху він загинув на місці.

29 вересня о 10:48 рятувальники 14-ї і 44-ї ДПРЧ виїхали на ліквідацію пожежі до села Кучерівка Петропавлівської громади.

Там ворожий обстріл підпалив приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль та мотоцикл. Загальна площа, охоплена вогнем склала близько 150 кв.м.

Пожежу вдалось ліквідувати о 13:05. Жертв та постраждалих немає.

Близько 11:00 вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча виїхали на гасіння пожежі, яку спричинили окупанти у Вовчанську. Вони влучили снарядом у сінник на приватному подвір’ї.

Також вибухом знищені 2 легкових автомобіля і житловий будинок.

Площа пожежі склала 15 кв.м. На щастя обійшлось без жертв і постраждалих.

Вдень, о 15:20, ворог завдав артилерійського удару по селу Кіндрашівка Куп’янського району.

В результаті обстрілу на околиці села на відкритій місцевості сталося декілька осередків займання.

Горів сухостій на площі 3 га. Пожежу ліквідовано о 16:50.

Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. Без постраждалих.

На одній з пожеж, яка виникла внаслідок необережності під час куріння, загинув 44-річний чоловік.

Подія трапилась вдень в приватному будинку у селі Тернова Новопокровської громади.

Сусіди виявили дим і загиблого на тліючому дивані. Площа горіння склала 1 кв.м. Вони ж і загасили пожежу, не викликаючи рятувальників.

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