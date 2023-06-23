У Куп’янському районі троє чоловіків незаконно вирубували деревину

Слідчі повідомили про підозру трьом чоловікам, які здійснювали незаконну порубку деревини у Куп’янському районі



В жовтні минулого року житель смт Шевченкове з метою незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях на території Куп’янського району створив та очолив організовану групу, до якої запропонував увійти двом місцевим мешканцям.

Всього зловмисники за допомогою бензопил здійснили незаконну порубку майже 600 багаторічних дерев. Згідно з висновками судових економічних експертиз своїми діями чоловіки заподіяли державі матеріальну шкоду на загальну суму понад один мільйон гривень.

Слідчі Куп’янського РВП відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

21 червня слідчі за погодженням з Куп’янською окружною прокуратурою повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину.

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