У лікарнях перебувають 13 постраждалих від обстрілів Харкова 30 грудня

Серед пацієнтів, які залишаються у медзакладах, 8 жінок та 5 чоловіків.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під особливим наглядом лікарів двоє постраждалих – 37-річний чоловік у якого уламкові ураження голови та тулубу, а також 64-річна жінка із травмою грудної клітини, голови, ушкодженнями верхніх та нижніх кінцівок. Їхній стан лікарі розцінюють як стабільний.

16-річний хлопець із різаними ранами голови та саднами спини у стані середньої важкості залишається на лікуванні.

Інші пацієнти мають легкі травми. Зокрема постраждалі отримали уламкові поранення, забійні рани.

14 – річного підлітка, якого після обстрілів доставили в лікарню, медики оглянули та залишили на амбулаторному лікуванні.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”