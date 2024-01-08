У Львові житель Харківщини підробив перепустку ОВА, щоб кататися містом у комендантську годину: вирок суду

У Львові суд виніс вирок чоловіку з Харківщини, якого львівська патрульна поліція піймала з фальшивою перепусткою у комендантську годину. Підроблений документ був оформлений на ім’я співробітника Львівської ОВА, яким затриманий не був.

Вирок Галицького районного суду Львова від 1 січня 2024 року опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений у листопаді 2023 року знайшов в інтернеті зразок перепустки працівникам ЛОВА для виконання службових обов’язків та переміщення у комендантську годину, виготовив на персональному комп’ютері фальшиву перепустку.

Чоловік роздрукував на принтері бланк перепустки, яка дозволяє безперешкодно переміщатися під час дії комендантської години у м. Львові та Львівській області, вписавши власноруч свої персональні дані, тим самим здійснив підроблення офіційного документа.

11 грудня під час комендантської години чоловіка на автомобілі Toyota Corolla затримали львівські патрульні, тоді й викрився факт підробки.

Чоловіку висунули обвинувачення у підробці посвідчення та його подальшого використання (ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України) та направили справу до суду. Вину обвинувачений визнав. Суд присудив чоловіку 17 тисяч гривень штрафу. Триває строк на апеляційне оскарження

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