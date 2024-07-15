У Міноборони пояснили, чи відправлять на фронт усіх, хто оновив дані у ТЦК

Близько трьох мільйоні громадян України вже оновили дані у ТЦК та СП, проте потреби ЗСУ значно менші.

Про це повідомив директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марк Андрусяк.

За словами Андрусяка, процес оновлення даних у Центрах комплектування створили для справедливого підходу до мобілізації – щоб держава бачила, яка кількість військовозобов’язаних перебуває на військовому обліку.

«На сьогодні оновили дані близько трьох мільйоні громадян України. Потреби Збройних сил для призову під час мобілізації значно менші», – сказав Андрусяк.

У Міноборони додали, що не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на службу.

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