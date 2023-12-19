У Печенігах собаки напали на скажену лисицю: введено карантин, проводиться вакцинація

Фахівці Печенізької дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної лікарні ветеринарної медицини 13 грудня в смт Печеніги біля дороги виявили труп лисиці. За словами очевидців, на неї напала зграя безпритульних собак. Згідно з відомостями про щеплення, влітку ці собаки були щеплені проти сказу, люди з лисицею не контактували та не постраждали.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

У матеріалах, направлених в лабораторію на дослідження, виявлено вірус сказу. В смт Печеніги Чугуївського району введено карантинні обмеження, визначено загрозливу зону с. Кицівка, мисливські угіддя зазначеного села та зону спостереження с. Базаліївка Чкаловської громади та мисливські угіддя зазначених громад.

Безпритульні собаки, які мали контакт з лисицею перебувають під наглядом та отримують вимушену вакцинацію проти сказу

Загалом від початку року на території Чугуївського району зафіксовано 17 випадків сказу тварин (8 котів, 4 лисиці, 5 собак).

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