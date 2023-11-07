У прикордонній Золочівській громаді на Харківщині відновлюють медзаклади

У Золочівській громаді, а саме у комунальних підприємствах КНП «Центр первинної медичної допомоги» та «Золочівська лікарня» приміщень. Для надання якісних медичних послуг мешканцям громади медзаклади потребують ремонту, облаштування захисних споруд, укомплектування профільними спеціалістами та оновлення обладнання.

На якому етапі ремонтні роботи під час робочої поїздки до громади з’ясовувала заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова. Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Центр первинної медичної допомоги Золочівської селищної ради розташований у прикордонній місцевості і від початку повномасштабного вторгнення зазнав значних руйнувань.

Олена Логвинова, заступниця начальника ХОВА

Всього Центр налічує 18 структурних підрозділів – 6 амбулаторій, 3 фельдшерсько-акушерські пункти та 9 пунктів здоров’я. На жаль, 10 підрозділів частково пошкоджені окупантами, 2 – зруйновані повністю. Наразі в більшості з них розпочати ремонтні роботи немає можливості через близькість активних бойових дій. Але у тих населених пунктах, де це можливо, відбудова триває.

Зокрема, в селі Малі Феськи Золочівської громади відновлюють амбулаторію за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету. Загальна кошторисна вартість об’єкта становить 13 мільйонів гривень. Будівельники виконали вже понад 85% робіт.

Тривають роботи і в Богодухівській центральній районній лікарні. Наразі тут ремонтують приміщення інсультного відділення з ліжками для реабілітації.

Олена Логвинова, заступниця начальника ХОВА

Проєкт реалізується за обласною програмою «Ефективна медицина в громаді» на умовах співфінансування з органами місцевого самоврядування та представників бізнесу. Загальна його вартість становить близько 2 мільйонів гривень. Завершити ремонт планують до кінця поточного року.

Крім цього, ведеться активна робота щодо облаштування реабілітаційного відділення на базі Богодухівської ЦРЛ.

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