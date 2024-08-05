У Раді пропонують дозволити депутатам з «бронню» виїжджати за кордон

У Верховній Раді пропонують надати право виїзду за кордон на час дії відстрочки чи бронювання народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам та іншим, хто має право на бронювання.

Як пише Кореспондент, відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті, свідчить сайт ВР.

Законопроєкт № 1460 передбачає внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Згідно з документом, вищезазначені категорії громадян зможуть безперешкодно перетинати державний кордон, незалежно від обмежень, пов’язаних з воєнним станом.

Також пропонується не застосовувати до них заходи впливу та обмеження під час розгляду питання щодо оформлення бронювання від мобілізації.

Законопроєкт має пройти розгляд у профільних комітетах Верховної Ради, після чого буде винесений на голосування.

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