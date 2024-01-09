У Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію

Як відомо, 25 грудня 2023 року Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про посилення мобілізації.

Загалом з того часу у парламенті було зареєстровано пʼять версій законопроєкту про мобілізацію — один законопроєкт урядовий, а інші чотири подали у Раду нардепи.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, 9 січня термін подачі альтернативних законопроєктів закінчився, тому, напевно, це весь перелік, пише Судово-юридична газета.

«Сьогодні можна вже розглядати закон.

О 10:00 заплановано Комітет з питань оборони, де і буде прийнято рішення по законопроєкту, яке – невідомо», – повідомив Железняк.

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