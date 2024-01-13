У реалізації програми «єВідновлення» Харківщина лідирує

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що програма «єВідновлення» продемонструвала свою високу ефективність.

«єВідновлення – одна з наймасштабніших державних програм, у реалізації якої Харківщина стала лідером, повідомляє ХОВА.

Жителі області отримали понад 1,3 млрд грн за пошкоджене окупантами майно.

Новий етап – компенсації за знищене майно. Профільні комісії зареєстрували майже 3500 заяв, сформували більше 500 сертифікатів на виплату майже 700 млн грн», – зазначив Олег Синєгубов.

Так, жителька деокупованого села Гусарівка Балаклійської громади відремонтувала будинок за програмою «єВідновлення», їй нарахували понад 274 тисячі гривень. Завдяки виділеним коштам було зроблено опалення, дах, поставили вікна і двері.

«Під час бойових дій мій будинок, як і багато інших, були пошкоджені. Від прямого влучання постраждала стіна, вікна. Дах побило уламками. На щастя, нас не було вдома. Ми перемістилися, оскільки злякалися повної окупації.

Я була перша в селі, до кого приїхала комісія за програмою «єВідновлення». Згодом на електронну пошту мені надійшов чек-лист. Головне, що тепер я можу зайти у свій рідний дім і жити тут», – розповіла Оксана Мартиненко.

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