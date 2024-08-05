У центрі Вовчанська при спробі штурму знищено російську БМП з екіпажем та десантом

В операційній зоні ОТУ «Харків» обстановка залишається складною та напруженою. Противник намагається відновити втрачене положення та вибити Сили оборони України із займаних рубежів.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

У Вовчанську російські окупанти провели евакуацію втрат зі складу штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії. Здійснюють перегрупування особового складу штурмових груп. В центральній частині міста українськими захисниками було знищено БМП-2 противника разом з екіпажем та десантом, які висувалися на штурм позицій Сил оборони України.

У районі населеного пункту Глибоке ворог проводить заходи організації взаємодії між 79-м мотострілецьким полком та 155-ю окремою бригадою морської піхоти ТОФ, проводить мінування лісосмуг.

Протягом минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень.

Окупанти також завдали 31 удар дронами-камікадзе та 437 разів обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення в районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії противника, на загрозливих напрямках посилюють підрозділи, що обороняються та продовжують нищити живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 137 осіб.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 33 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

3 бойові броньовані машини,

8 артилерійських систем,

10 автомобілів,

7 одиниць спеціальної техніки,

5 БпЛА.

Крім того, підрозділами ПвК «Схід» в операційній зоні ОТУ «Харків» знищено 11 одиниць БпЛА противника типу Shahed.

Знищено: 48 укриттів особового складу противника.

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