У ЗСУ спростували окупацію росіянами Лозової на Харківщині

Речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов заявив, що в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця немає інформації про захоплення російськими військовими населеного пункту Лозова в Ізюмському районі Харківської області.

Про це він сказав в телеефірі, повідомляє Кореспондент.

«Щодо Лозової. Мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна. Немає навіть інформації про якісь серйозні боєзіткнення там, принаймні станом на зараз», – запевнив Трегубов.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що російські загарбники окупували населений пункт Лозова Ізюмського району, що на Харківщині, та просунулися до Нової Кругляківки.

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