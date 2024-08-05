Удар ФАБ-250 та атака дронів: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби окупанти завдавали ударів по населених пунктах Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. 4 серпня поліцейські здійснили 12 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 13 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

4 серпня військові рф атакували селище Ков’яги безпілотниками. Пошкоджені нежитлові споруди приватного підприємства.

Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 у селі Кругляківка пошкоджено два житлові будинки.

По селищу Куп’янськ-Вузловий окупанти застосували РСЗВ «Ураган». Пошкоджено чотири житлові будинки, господарчі споруди.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 3 серпня поліцейські вивезли з території Липецької, Вовчанської територіальних громад сім людей, у тому числі одну дитину.









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