Удар по селищу Дворічне Куп’янського району: поранено двох людей

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Веселе, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району; Бочкове, Бударки Чугуївського району.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Авіаційних ударів ворог завдав біля Петропавлівки, Іванівки, Кислівки, Табаївки, Піщаного, Берестового Куп’янського району.

Близько 10:30 ворог обстріляв місто Куп’янськ. Без потерпілих.

О 14:15, а також з 18:00 до 18:40 ворог з РСЗВ «Смерч» обстріляв селище Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджені складські приміщення, будинок культури, елеватор. Без постраждалих.

О 17:30 окупанти завдали удару по селищу Дворічне Куп’янського району.

Поранено 57-річного чоловіка та 63-річну жінку. Постраждалих доставили до лікарні, стан – середній. Пошкоджено приватний будинок.

Близько 21:00 ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок та господарчі споруди. Без потерпілих.

ЗСУ відбили впродовж доби 5 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.

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