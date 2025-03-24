Удари по Харківщині КАБами та БпЛА: три людини постраждали, серед них вагітна жінка

За процесуального керівництва Дергачівської, Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 24 березня у період з 4:00 до 4:15 війська рф завдали авіаційні удари по Харківському району. Під прицілом ворога були села Слатине та Прудянка. В обох населених пунктах пошкоджено житлові будинки та господарчі забудови. На щастя, люди поранень не зазнали. Тип авіаційних боєприпасів, які застосувала російська армія, встановлюється.

23 березня близько 22:25 ворог атакував безпілотниками село Велика Бабка Чугуївського району. Пошкоджено та частково зруйновано будинки. Осколкові поранення отримали 25-річна вагітна жінка та її 25-річний чоловік. Їх доставили до лікарні. Крім того, мешканка 77 років зазнала гострої реакції на стрес: їй надали допомогу на місці.

Також вчора орієнтовно о 22:00 збройні сили рф здійснили авіаудари по місту Купʼянськ. Щонайменше 10 приватних домоволодінь пошкоджено.

О 21:40 три БпЛА ворога поцілили по території цивільного підприємства у селищі Великий Бурлук Купʼянського району. Зайнявся склад на площі 200 кв. м.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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