Україна почала серійне виробництво аналогів «Шахедів», випускає десятки на місяць

Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога «Шахедів».

За місяць таких дронів виробляють десятки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

За його словами, оборонна сфера робить важливий внесок в економіку країни. У майбутньому вона повинна стати головним сектором української економіки.

«Починаючи з того, що називають «українським Шахедом», ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри», – сказав міністр.

Він додав, що кратне збільшення виробництва не задовольняє уряд: «Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання».

Камишін наголосив, що зараз не йдеться про інтеграцію «Укроборонпрому» з бізнесом.

Але державний завод допомагає приватним невеликим дроновим компаніям.

«У цьому плані «український Шахед» з’явився саме на державному заводі», – підкреслив міністр.

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