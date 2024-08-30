Україна вперше втратила літак F-16: Генштаб підтвердив

Під час відбиття ракетного удару з боку рф по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

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