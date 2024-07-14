Українські морпіхи накрили групу окупантів в районі Вовчанська на Харківщині (відео)

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського виявили та знищили групу окупантів в районі Вовчанська на Харківщині.
Відео операції опубліковано на Фейсбук-сторінці підрозділу.
«Купка щурів намагалась сховатись в напівзруйнованому будинку під Вовчанськом. Пілоти Грифон 501 окремого батальйону морської піхоти вирішили знищити нечисть, для чого й був застосований FPV-дрон», – йдеться в повідомленні.
За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»), загальні втрати росармії лише на східному напрямку за 13 липня склали:
- особового складу – 1154
- танків – 5
- бойових бронемашин – 31
- гармат і мінометів – 33
- протитанкових засобів – 2
- автомобільної техніки – 35
- спеціальної техніки – 6
- БпЛА – 406
- пунктів управління БпЛА – 2
- укриттів – 98
- складів боєприпасів – 8
- складів ПММ – 2
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