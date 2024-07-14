Україна

Українські морпіхи накрили групу окупантів в районі Вовчанська на Харківщині (відео)

Автор Галина Шподарева
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Бійці 36 окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського виявили та знищили групу окупантів в районі Вовчанська на Харківщині.

Відео операції опубліковано на Фейсбук-сторінці підрозділу.

«Купка щурів намагалась сховатись в напівзруйнованому будинку під Вовчанськом. Пілоти Грифон 501 окремого батальйону морської піхоти вирішили знищити нечисть, для чого й був застосований FPV-дрон», – йдеться в повідомленні.

За даними оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» (ОСУВ «Хортиця»), загальні втрати росармії лише на східному напрямку за 13 липня склали:

  • особового складу – 1154
  • танків – 5
  • бойових бронемашин – 31
  • гармат і мінометів – 33
  • протитанкових засобів – 2
  • автомобільної техніки – 35
  • спеціальної техніки – 6
  • БпЛА – 406
  • пунктів управління БпЛА – 2
  • укриттів – 98
  • складів боєприпасів – 8
  • складів ПММ – 2

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