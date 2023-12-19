«Укрпошта» випускає нову марку «Українські колядки»

Напередодні Різдва «Укрпошта» введе в обіг фінальний поштовий блок 2023 року – «Українські колядки в Києво-Печерській лаврі».

Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

«Українські колядки в Києво-Печерській лаврі» — завершальний поштовий випуск 2023 року. Вирішили присвятити його одній з таких подій — річниці проведення Православною Церквою України першої різдвяної літургії в Успенському соборі Києво-Печерської лаври», – кажуть в «Укрпошті».

Сюжет випуску поєднав іконостас Успенського собору, колоритних колядників з восьмикутною зіркою та традиційний український вертеп.

По обидва боки іконостаса — Преподобні Антоній і Феодосій Печерські — засновники Києво-Печерської лаври.

Тираж поштового блоку – 140 000 примірників.

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