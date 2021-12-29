В Ивано-Франковской области в больнице произошел взрыв: трое погибших

Сегодня ночью в Ивано-Франковской области произошел взрыв с последующим возгоранием в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы: погибли три человека. Причиной стала зажженная сотрудником больницы свеча в память о скончавшемся пациенте.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, причиной стало грубое нарушение правил пожарной безопасности и неосведомленность людей об элементарных законах физики.

Так, в реанимации работало одновременно 5 кислородных концентраторов, что создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом. После смерти одного из пациентов больницы от covid-19, один из сотрудников заведения по традиции поставил заупокойную свечу. От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в реанимационной палате мгновенно загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы.

В настоящее время врачи борются за жизнь тех, кто получил травмы, а ГСЧС проведет безотлагательные проверки больниц на состояние пожарной безопасности.

В ГСЧС призывают руководителей медицинских учреждений запретить использование открытого огня в реанимационных отделениях и вблизи кислородного оборудования.