В Кабмине назвали свои основные достижения в 2021 году

Основными достижениями в 2021 году украинское правительство считает системное повышение пенсий, авиационный безвиз с Евросоюзом, рекордный ВВП в долларовом эквиваленте и обеспечение Украины эффективными вакцинами.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабмина.

Так, в течение года Правительство 10 раз повышало пенсии для разных категорий пенсионеров. “Благодаря этому средняя выплата выросла до 4 тысяч гривен. Существенно повышены пенсии военным пенсионерам и чернобыльцам. Впервые с 2014 средняя пенсия превысила фактический прожиточный минимум”, – отметили в правительстве.

На финансирование противодействия коронавирусу в прошлом году государство израсходовало более 35 млрд грн, которые были «направлены на доплаты медикам, обеспечение кислородным оборудованием, тестирование и другие меры». С начала прошлого года в Украину поставлено более 40 млн доз различных вакцин против COVID-19. Более 44% взрослых украинцев прошли полный курс прививки.

«Кроме того, 2021 год Украина завершила с рекордным номинальным ВВП в долларовом эквиваленте за всю историю (более 195 млрд долларов США) и наибольшим объемом экспорта товаров за последние 9 лет (68,24 млрд долларов США)», — заявили в Кабмине.

Другие правительственные достижения – заключение соглашения о совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом. Так, «Авиационный безвиз» расширит доступ украинских перевозчиков на рынок ЕС и европейских перевозчиков — на рынок Украины, увеличит географию полетов и будет способствовать удешевлению билетов.

Кроме того, в 2021 году дан старт созданию украинского государственного авиаперевозчика Ukrainian National Airlines (UNA) .

Продолжилось обновление дорожной инфраструктуры : в рамках программы Президента «Большая стройка» восстановлено более 7 тыс. км дорог, построено и отремонтировано 350 мостов.

На портале и в приложении «Дия» добавилось более 20 электронных услуг, украинцам доступно уже 15 цифровых документов.

В 2021 году Украина стала первым государством мира, где цифровые паспорта в смартфоне стали полными юридическими аналогами обычных документов , а украинские COVID-сертификаты получили признание в ЕС.

С 1 октября тарифы на электроэнергию для 80% украинских семей были снижены до 1,44 грн за кВт-ч. Годовые газовые продукты, которые стали доступны населению с мая 2021 года, обеспечили для украинцев в 4-5 раз ниже цену за газ, чем европейская биржевая цена.

В прошлом году Вооруженные силы Украины получили более 3 тысяч основных образцов вооружения, военной и специальной техники, до 4 миллионов боеприпасов и ракет разного назначения, около 3 тысяч приборов ночного видения. Также идет строительство корветов типа ADA, самолетов АН-178-100Р, активизировано производство ракетных комплексов «Нептун» и вооружение, которое составит ракетный щит государства.

Кроме того, в 2021 году государство обеспечило рекордную финансовую поддержку ветеранов . В прошлом году направлена ​​выплата денежной компенсации на жилье для 659 ветеранов войны. Полностью закрыта потребность в жилье для пострадавших участников Революции Достоинства и семей Героев Небесной Сотни», – добавили в правительстве.

Источник: Левый Берег