В Харківській ОВА проведуть внутрішню перевірку щодо обставин пожежі в психоневрологічному інтернаті

Деталі пожежі в одному з психоневрологічних інтернатів Харківщини та хід розслідування розглянули під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС області.

Трагічна подія сталася 4 січня, повідомляє ХОВА.

Внаслідок займання в одній із палат, від отриманих опіків загинув пацієнт. Ще 5 осіб зазнали отруєння чадним газом і були ушпиталені. Загалом у Комарівському психоневрологічному інтернаті на момент події перебували 138 підопічних, серед яких 5 ліжкових хворих і 11 маломобільних осіб, 5 з яких користуються візками. У медзакладі працює 75 фахівців. Під час пожежі усі пацієнти та персонал були евакуйовані.

«Ми маємо провести внутрішнє розслідування, щодо використання засобів та приладів догляду, які були в інтернаті. Далі будемо діяти стосовно кожного зі складу персоналу, враховуючи ситуацію. Ми надамо повне сприяння слідству, листи, нормативну документацію, інструкції. Не чекаючи ухвали самі сформуємо пакет документів. Все в межах кримінального провадження», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пожежа виникла на площі 2 квадратних метрів і охопила ліжко загиблого. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії та експертизи задля встановлення усіх обставин події та причин займання.

«Здійснюється комплексна електрохімічна експертиза. Ми досліджуємо також провідники – чи працювали вони в екстремальних режимах внаслідок замкнення. Звичайно, нам потрібно перевірити пожежне сміття на наявність паливно-мастильних матеріалів», – додав начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Петро Токар.

Крім того, учасники засідання ухвалили рішення про проведення комплексу заходів із перевірок закладів соціального захисту, медичних установ, реабілітаційних центрів тощо.

«Водночас, необхідно провести інструктажі та відпрацювати навички персоналу визначених закладів на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Усі заходи виконуватимуться із залученням фахівців ГУНП, вогнеборців, профільних Департаментів ХОВА», – додав начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Артем Астахов.

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