В Минобороны объяснили, для чего нужен воинский учет женщин

Воинский учет женщин в Украине поможет выяснить, какие специалисты могут при необходимости привлекаться к обороне государства, заявил военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования полковник Валерий Куценко.

«Любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства», — пояснил он, пишет Укринформ.

По его словам, женщин и раньше брали на военный учет, но часть специальностей не охватывалась действующими правилами.

Куценко подчеркнул, что приказ Минобороны не вводит что-нибудь новое, а оставляет военный учет.

«Это не призыв и не мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций — вроде „новые правила“ означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, желающим присоединиться к рядам Вооруженных Сил по контракту. Но, повторяем, в этом случае речь идет только об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию», — резюмировал он.

Ранее Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, предусматривающих, что женщины должны стать на военный учет военнообязанных.

Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут до конца 2022 года встать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень, и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В списке такие популярные профессии, как программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и гостиниц и т.д.

30 марта 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о призыве резервистов без мобилизации и увеличении штрафов за уклонение от службы. Он вступил в силу 23 апреля.

Согласно одной из норм закона, женщины с профессией, «родственной с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту», берутся на учет военнообязанных.

Источник: Новое Время