В Минздраве объяснили, как будут продлены COVID-сертификаты

В середине января будет представлена финальная модель, как будут продлены сертификаты от коронавируса COVID-19 в приложении Дія. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Суспільному, обнародованном накануне.

По его словам, сейчас все процедуры прорабатываются технически.

«Вероятнее всего, с 15 января будет финальная модель, как будут продлены сертификаты в Діє. Техническая возможность есть: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата», – сказал Кузин.

Он объяснил, что дополнительная доза вакцины не приводит к продлению срока действия сертификата. По словам Кузина, человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека после двух доз прививки.

С другой стороны – бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

Сейчас ее рекомендуют для введения гражданам старше 60 лет, медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового курса прививки. Рекомендуются мНРК-вакцины – Pfizer или Moderna.

Ранее сообщалось, что украинцам, получившим третью прививку от COVID-19, не будут выдавать новые сертификаты о вакцинации – действующим останется зеленый сертификат о получении полного курса вакцинации.

Источник: Корреспондент