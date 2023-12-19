В результаті ворожого обстрілу Куп’янська було поранено чоловіка

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Бологівка, Строївка, Кам’янка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Ковалівка, Берестове Куп’янського району.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

О 08:18 стався ворожий обстріл селища Козача Лопань Харківського району. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

О 21:15 в результаті ворожого обстрілу міста Куп’янськ пошкоджено приватні будинки.

Поранень зазнав чоловік 1971 р.н.

Постраждалого з вибуховою травмою, уламковими пораненнями госпіталізували. Стан – середньої тяжкості.

О 00:30 стався ворожий обстріл села Кіндрашівка Куп’янського району. Пошкоджено будинок, без постраждалих.

ЗСУ відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району.

Внаслідок негоди по області знеструмлено 1794 споживачів.

Ремонтні бригади продовжують працювати над відновленням електропостачання у Близнюківській, Барвінківській, Вовчанській та Куп’янський громадах.

За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 2,8 га території в Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Куп’янському та Чугуївському районах.

Знешкодили 47 ВНП, розмінування триває.

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