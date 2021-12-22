В Украине появился самолет с рекордной вместимостью

Самолет Boeing 777-300ER вместимостью 531 кресло зарегистрировала чартерная авиакомпания Azur Air Ukraine. Это рекордный показатель пассажирской вместимости среди авиации Украины. Об этом сообщает avianews.com.

Boeing 777-300ER будет доставлять туристов на курорты Карибского бассейна – Доминикану и мексиканский Канкун. Чартерная программа может начаться в ближайшие недели.

Отмечается, что самолет выпущен в 2007 году. С 2007 по 2019 год он летал у компании Emirates, а затем эксплуатировался в российской авиакомпании Azur Air.

Последний полет самолета с такой регистрацией выполнялся 25 ноября из Москвы в Анталию. До этого воздушное судно летало по туристическим направлениям из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону.

Источник: Корреспондент