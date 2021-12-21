В Украине выздоровел первый инфицированный штаммом «Омикрон»

Первый украинец, заразившийся новым штаммом коронавируса «Омикрон», поправился и уже получил отрицательный ПЦР-тест, сообщает «Громадське» со ссылкой на главного санврача Игоря Кузина. Заболевание новым вариантом коронавируса в Украине было зарегистрировано 18 декабря.

По словам Игоря Кузина, болезнь протекала почти бессимптомно. Против COVID-19 больной полностью вакцинировался против еще весной.

Штамм «Омикрон» был выявлен у вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов мужчины. По данным Минздрава, инфицированный контактировал с больными коронавирусом в ОАЭ.