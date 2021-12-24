В Украине за сутки — 6 647 случаев COVID-19: статистика по областям

В Украине за сутки зафиксировали 6 647 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 23 декабря в Украине зафиксировано 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 519, медработников – 107)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 646 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 248; выздоровели – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине зафиксировано 3 637 038 заболевших коронавирусом; выздоровели 3 408 294 заболевших; летальных исходов – 94 432.

Напомним, днем ранее, 23 декабря, в Украине выявили 7 312 новых случаев заболевания СOVID-19.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний за сутки составляет:

г. Киев – 1234;

Винницкая область – 228;

Волынская область – 215;

Днепропетровская область – 212;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 138;

Закарпатская область – 211;

Запорожская область – 331;

Ивано-Франковская область – 170;

Киевская область – 378;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 57;

Львовская область – 392;

Николаевская область – 204;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 411;

Ровенская область – 204;

Сумская область – 164;

Тернопольская область – 188;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 44;

Хмельницкая область – 299;

Черкасская область – 236;

Черновицкая область – 123;

Черниговская область – 211.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Кроме того, за сутки в Украине 113 882 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек.

В общей сложности в стране проведено 27 834 543 прививки.