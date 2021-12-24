В Украине за сутки — 6 647 случаев COVID-19: статистика по областям

В Украине за сутки зафиксировали 6 647 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 23 декабря в Украине зафиксировано 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 519, медработников – 107)», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за прошедшие сутки госпитализированы 1 646 заболевших коронавирусом; летальных исходов – 248; выздоровели – 14 874 человека.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 3 637 038 заболевших коронавирусом; выздоровели 3 408 294 заболевших; летальных исходов – 94 432.
Напомним, днем ранее, 23 декабря, в Украине выявили 7 312 новых случаев заболевания СOVID-19.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний за сутки составляет:
г. Киев – 1234;
Винницкая область – 228;
Волынская область – 215;
Днепропетровская область – 212;
Донецкая область – 593;
Житомирская область – 138;
Закарпатская область – 211;
Запорожская область – 331;
Ивано-Франковская область – 170;
Киевская область – 378;
Кировоградская область – 70;
Луганская область – 57;
Львовская область – 392;
Николаевская область – 204;
Одесская область – 142;
Полтавская область – 411;
Ровенская область – 204;
Сумская область – 164;
Тернопольская область – 188;
Харьковская область – 192;
Херсонская область – 44;
Хмельницкая область – 299;
Черкасская область – 236;
Черновицкая область – 123;
Черниговская область – 211.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Кроме того, за сутки в Украине 113 882 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек.
В общей сложности в стране проведено 27 834 543 прививки.