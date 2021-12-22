В Украине за сутки — более 6,3 тысяч случаев COVID-19: статистика заболеваемости по областям

В Украине за сутки зафиксировали 6 363 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 534, медработников – 208)», — сказано в сообщении.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 241 заболевший коронавирусом; летальных исходов – 301; 19 494 человека выздоровели.
Днем ранее, 21 декабря в Украине выявили 6 029 новых подтвержденных случаев COVID-19.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 623 079 заболевших COVID-19; выздоровели 3 376 899 человек; летальных исходов – 93 909.
Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1403;
Винницкая область – 251;
Волынская область – 376;
Днепропетровская область – 170;
Донецкая область – 362;
Житомирская область – 120;
Закарпатская область – 182;
Запорожская область – 392;
Ивано-Франковская область – 158;
Киевская область – 354;
Кировоградская область – 95;
Луганская область – 77;
Львовская область – 166;
Николаевская область – 219;
Одесская область – 154;
Полтавская область – 349;
Ровенская область – 244;
Сумская область – 157;
Тернопольская область – 130;
Харьковская область – 213;
Херсонская область – 121;
Хмельницкая область – 183;
Черкасская область – 309;
Черновицкая область – 87;
Черниговская область – 91.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Кроме того, за сутки в Украине 119 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека. С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. В общей сложности в стране проведено 27 603 218 прививок.