В Україні на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS – Зеленський

Президент України 7 листопада провів селекторну нараду, після якої заявив, що наша від міжнародних партнерів Україна отримала додаткові системи NASAMS.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі.

Під час селектора Президент отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання.

«На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими. Зведення з фронту: бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні. Заслухали дані розвідок щодо ситуації на ТОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи», – йдеться у повідомленні.

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