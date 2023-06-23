В Україні працює Єдиний реєстр зброї − МВС

23 червня в Україні запрацював єдиний реєстр зброї: основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Про це сьогодні повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» https://services.mvs.gov.ua або у магазині з продажу зброї.

Із запитаннями громадяни можуть звертатися додатково створеними каналами зв’язку, зазначив Клименко:

Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035

Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot

Як зазначили в МВС, лише протягом перших трьох годин запуску реєстру в Єдиному вікні для громадян авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб.

«Люди активно цікавляться: в середньому по 500 користувачів одночасно відвідують сторінку Єдиного вікна. Є прохання без гострої необхідності не завантажувати запитами в один день систему. Реєстр працюватиме не лише сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”