В Україні зареєстрували перші ліки на основі канабісу

В Україні вперше зареєстрували медичний препарат на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського виробництва.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина з посиланням на благодійний фонд «Пацієнти України», пише видання «Життя».

Ліки за призначенням лікаря зможуть придбати пацієнти з хронічним болем, синдромом Туретта та іншими станами.

«Минув рік, як в Україні ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу. За цей час українську систему на законодавчому рівні підготували до легалізації медпрепаратів. Перший виробник вже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках», – розповіла Стефанишина.

Відтак, крім оральних крапель на основі канабісу, в українських аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі – форми ліків, які МОЗ затвердило у 2024 році.

Покупка препаратів із канабісом можлива лише за електронним рецептом лікаря на ім’я пацієнта в аптеках, які матимуть необхідні дозволи.

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