В Укрзалізниці стався збій: неможливо придбати квитки у застосунку та на сайті

Через технічний збій в IT системі Укрзалізниці не працюють онлайн сервіси. Тимчасово неможливо купити квитки через застосунок та сайт, не працюють онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Як зазначили в компанії, над усуненням проблем вже працюють.

«Онлайн-сервіси Укрзалізниці досі недоступні, тому ми максимально посилили каси та даємо можливість начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках», – йдеться в повідомленні.

Якщо заздалегідь придбаний квиток не підвантажується у застосунку – треба перевірити пошту, де є PDF-дублікат.

На час роботи над відновленнями онлайн-сервісів відкрито продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”