В Укрзалізниці триває відновлення систем після масованої кібератаки

Сьогодні, 24 березня, в Укрзалізниці заявили, що онлайн-системи компанії зазнали масштабної таргетованої кібератаки з боку рф. Відновлення всіх систем тривало неділю та наразі продовжується. Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

«Триває відновлення ключових систем з резервних копій: це займає час, адже проводиться ретельна діагностика та ідентифікація можливих вразливостей. Ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність», – йдеться в повідомленні.

Продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі дві доби. Це дозволяє правильно керувати чергою, а також забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю.

Наразі очікування в черзі мінімізовано до 10-15 хвилин на найбільших вокзалах країни.

Повернення квитків на поїзди в поточну добу здійснюється за наступним алгоритмом: за годину до відправлення рейсу на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com необхідно надіслати скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. В Укрзалізниці обіцяють обробити заявку на повернення протягом трьох діб з моменту відновлення роботи систем.

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