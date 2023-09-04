Від вибухів рейки плавилися: залізничники показали наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Залізничники заходять на деокуповані території майже відразу після військових. Коли сапери дають добро – починають роботу. Демонтують, міняють, йдуть далі. Таких ушкоджень, кажуть, не бачили ніколи.

Віталій Ключеров, заст. начальника Ізюмського напрямку «Укрзалізниці»

Данный рельс Р-65 – это 65 кг в 1 метре. Поверхность рельса термоупрочненная, но все равно его осколки от бомби прошивают как нож масло. Она его даже проплавляет. Очень большая мощь от взрыва идет.

Спочатку проводять тимчасову заміну пошкоджених рейок, щоб могла пройти ремонтна техніка. Потім роблять капремонт.

Віталій Ключеров, заст. начальника Ізюмського напрямку «Укрзалізниці»

Ну, процент поврежденности… У нас было на участке от Занок до Изюма 135 мест разрывов. Была разная степень повреждения рельсов. Устранялись в первую очередь те, которые не обеспечивали елементарный проезд, чтоб можно было дальше подвезти материалы, инструменты, людей. Все это латалось временным восстановлением.

Едгар Герасименко, шліфувальник машини KRS

Там, где дефектные какие-то места – монтеры их обрезают и готовые нормальные рельсы в это место кладут. Все подготавливается, ми варим. По технологии минут 30-40, если полностью сварка и шлифовка. Шов после сварки нужно загладить, чтоб поезд когда едет – движение біло нормальнім.

Залізничники гостро відчувають нестачу матеріалів через відсутність головного постачальника рейок – заводу Азовсталь. Проте, кажуть, вже навчилися пристосовуватися.

Віталій Ключеров, заст. начальника Ізюмського напрямку «Укрзалізниці»

Есть конечно нехватка материалов, потому как завод, который нам рельсы поставлял, Азовсталь, не можете того делать по известным причинам. Находим варианты решения вопросов на месте, своими силами. Ми находим варианты, нам это все поставляют. У нас нет такого – материала нет, мы делать не будем. Материал находим, люди готовы работать.

Ремонтники навчилися використовувати наявні матеріали по максимуму, з урахуванням вимог безпеки. Старі рейки можуть ще послужити, тільки якщо немає жодного пошкодження.

Віталій Ключеров, заст. начальника Ізюмського напрямку «Укрзалізниці»

Если есть места такие, рельс поврежденный длинный 25 метров, а у него повреждены начало или конец – рельс обрезается и дальше используется. Можем из кусочков метров по 6 набирать более длинные, свариваем их в более длинные куски.

Працювати намагаються якомога швидше, щоб забезпечити зв’язок зі звільненими містами. Дорожній майстер Шахін має поважний стаж – 29 років. Чоловік з Балаклії, пережив окупацію. Після звільнення рідного міста став до роботи, щоб якомога швидше повернути до життя спаплюжені окупантами землі.

Шахін Азимов, дорожний майстер

Пытаемся что-то делать, обеспечить безопасность дорожного движения, чтоб поезда ходили. Пока поезда ходят – значит, страна еще живет.

Віталій Ключеров, заст. начальника Ізюмського напрямку «Укрзалізниці»

Ми когда презжали дрезинами с ремонтными бригадами – люди говорили, как вы здесь оказались, там же все разрушено. А мы едем, восстанавливаем пути. И самое дорогое было – увидеть в глазах людей улыбку искреннюю, что Украина приходит, отвоевывает свои территории. Военные – у них свой фронт, они впереди. Но мы за ними, все это поддерживаем и создаем им логистику, чтобы они скорее доставляли свои средства для скорейшего освобождения нашей страны.

Будь-якої миті ремонтники готові їхати відновлювати залізничні шляхи на той напрямок, з якого виженуть окупантів. Спостерігають за новинами та готують матеріали.

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