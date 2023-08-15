Відновлення будинків та амбулаторій у Дергачівській та Малоданилівській громадах мають завершити восени – ХОВА

У Дергачівській та Малоданилівській громадах триває відбудова об’єктів, пошкоджених внаслідок обстрілів рф. Це 17 багатоквартирних будинків та дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

Михайло Харнам, заступник начальника Харківської ОВА

Усі об’єкти мають бути завершені восени. Це питання на контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Над відновленням кожного багатоквартирного будинку працює окрема бригада. Частково підсилюється фундамент, ремонтуються покрівля та дахи, облаштовується вхідна група та фасади. Доки дозволяє погода та світловий день, на рахунку кожна хвилина. Люди мають бути з теплом та дахом над головою ще до настання холодів.

Також Михайло Харнам додав, що за потреби у будівлях замінюють вікна, двері, балконні блоки. Поновлюють інженерні комунікації тощо. У планах – здійснити благоустрій прибудинкової території.

Окрім того, активно тривають аварійно-відновлювальні роботи в амбулаторіях у Черкаській Лозовій та селищі Лісному. Їхні приміщення також постраждали від ворожих атак.

Михайло Харнам, заступник начальника Харківської ОВА

Після відбудови ці амбулаторії мають стати енергоефективними і більш комфортними для прийому та обслуговування громадян.

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