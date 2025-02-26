Відстрочку для заброньованих працівників продовжили до 31 березня

Уряд на місяць продовжив термін перегляду статусу критично важливих підприємств. Для заброньованих працівників відстрочка від мобілізації діятиме до 31 березня.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Рішення стосується компаній, установ та організацій, які мають стратегічне значення для економіки та життєдіяльності населення в умовах воєнного стану.

Згідно з постановою № 208 від 25 лютого 2025 року, відстрочки від мобілізації для заброньованих працівників залишаються чинними до 31 березня.

Підприємства, які були визначені критично важливими до 23 листопада 2024 року, мають підтвердити цей статус. Підприємства, які вже оновили статус критичності, можуть бронювати працівників до 1 квітня без 72-годинної обробки даних.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”