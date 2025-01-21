Відстрочки для студентів, аспірантів та докторантів знову запрацювали у Резерв+

Студенти, аспіранти та докторанти знову можуть отримати відстрочки через застосунок Резерв+.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко розказала, що в застосунку Резерв+ запрацювали відстрочки для студентів, аспірантів та докторантів.

«Все працює! Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у Резерв+», – сказала вона.

Також посадовиця додала, що наразі активно працюють, щоб інші типи відстрочок стали доступні в Резерв+.

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