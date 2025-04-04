Військові рф знищили амбулаторію у прикордонній громаді на Харківщині

3 квітня о 22:00 російські війська артилерією обстріляли село Гурʼїв Козачок Золочівської громади. У результаті прямого влучання знищено місцеву амбулаторію. Без жертв.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

4 квітня з 6:50 до 8:10 російські війська FPV-дронами атакували село Гурʼїв Козачок Золочівської громади. У результаті ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, знищено автомобіль. Без жертв.

Також 4 квітня о 4:50 російська авіація завдала удару двома КАБами по околицях села Баранівка Золочівської громади. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

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