Вірність Україні проміняла на зарплату в 50 тисяч російських рублів на місяць

Довічне увʼязнення загрожує вже експоліцейській, яка зрадила присязі та охороняла «общественный порядок» під час російського «Первого звонка».

Слідством встановлено, що обвинувачена, будучи поліцейською відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП ГУНП в області, зрадила присязі та добровільно пішла на співпрацю з ворогом, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У червні 2022 року, перебуваючи в окупованому місті Купʼянськ, вона обійняла посаду «и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних» в «УВД ВГА Харьковской области».

Всі документи, оформлені жінкою, були у відповідності до російського законодавства.

Вона навіть здійснювала охорону «общественного порядка» під час російського «Первого звонка» в одній зі шкіл Куп’янська.

Згодом зрадниця отримала нову посаду — «инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)» у вказаному незаконному правоохоронному органі.

Служіння на вірність українському народу зрадниця проміняла на зарплату в 50 тисяч російських рублів на місяць.

Обвинувачену звільнено з органів Національної поліції України, її оголошено у розшук.

Експоліціянтку судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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