Вісім бойових зіткнень відбулося на Харківському напрямку, на Куп’янському – 25

Оперативна інформація станом на 08:00 30.08.2024 щодо російського вторгнення.

Протягом минулої доби зафіксовано 215 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 23 атаки противника в районах Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області. Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили два артилерійські засоби, РЛС та три інших важливих об’єкта ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 23 бойових броньованих машини, 23 артилерійських системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 84 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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