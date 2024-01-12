Влаштувалась в «управление труда и соцполитики» в окупованому Купʼянську: викрито чергову колаборантку

Під час захоплення Купʼянська місцева жителька влаштувалась «на роботу» до окупаційної адміністрації, де обійняла посаду «и. о. специалиста сектора документационного обеспечения управления труда и социальной политики Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка готувала проєкти наказів про призначення на посаду співробітників «управления». Також вона особисто займалась службовою документацією у частині підготовки офіційних документів до підпису свого «керівника».

Правоохоронці викрили «спеціалістку». За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 49-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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