Внаслідок негоди знеструмленим залишився один населений пункт на Харківщині

На ранок 30 жовтня в Харківській області частково знеструмленим залишається один населений пункт – Козача Лопань.
Про це повідомляє «Харківобленерго».
Також є окремі заявки щодо відключень електрики в зонах обслуговування наступних районів електричних мереж: Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський та Чугуївський.
Всього без електрики поки що залишаються близько 500 абонентів.
Ремонтні бригади «Харківобленерго» продовжують усувати пошкодження.
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