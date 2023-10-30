Внаслідок негоди знеструмленим залишився один населений пункт на Харківщині

На ранок 30 жовтня в Харківській області частково знеструмленим залишається один населений пункт – Козача Лопань.

Про це повідомляє «Харківобленерго».

Також є окремі заявки щодо відключень електрики в зонах обслуговування наступних районів електричних мереж: Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський та Чугуївський.

Всього без електрики поки що залишаються близько 500 абонентів.

Ремонтні бригади «Харківобленерго» продовжують усувати пошкодження.

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