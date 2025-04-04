Внаслідок нічної атаки дронів постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя

У ніч на 4 квітня, починаючи з 21:30 3 квітня, росія запустила по Україні 78 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Станом на 8:30 підтверджено збиття 42 «шахедів» та безпілотників інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.
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