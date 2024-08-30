Внаслідок обстрілів Харківщини дістали поранення чотири людини

Протягом 29 серпня російські військові завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 33 огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 21 кримінальне провадження, пов’язане зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

29 серпня військові рф завдали удару з РСЗВ, а потім повторно БПЛА «Ланцет» по селу Новоосинове. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі. Поранені четверо цивільних людей: чоловік і три жінки.

По місту Ізюм росіяни вдарили двома ракетами Х-59. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, житлові будинки.

З РСЗВ окупанти обстріляли місто Золочів. Зайнялася лісова підстилка.

По селу Одноробівка військові рф завдали удару з РСЗВ. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

З артилерії ворог обстріляв село Ізюмське. Внаслідок обстрілу горіла суха трава.

Внаслідок ворожого удару БПЛА у селі Новоплатонівка пошкоджено дорожнє покриття. Зайнялися лісова підстилка та поля.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 29 серпня поліцейські вивезли з Куп’янського та Чугуївського районів 12 людей.

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