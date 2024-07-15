Внаслідок обстрілів Харківщини постраждали троє людей: слідчі задокументували воєнні злочини

Минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

14 липня внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 у місті Куп’янськ зруйновані будинки. Отримала поранення цивільна жінка.

У селі Кругляківка через артилерійський обстріл з боку росіян зруйновано будинок.

З авіації військові рф завдали удар керованою бомбою по селищу Ківшарівка. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Поранена цивільна жінка.

Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу ФАБ-500 у селі Богуславка пошкоджено сім приватних будинків, господарчі споруди. Поранено цивільного чоловіка.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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