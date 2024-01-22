Внаслідок обстрілів Купʼянщини є загиблий та поранена: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 січня приблизно о 19:20 російські військові здійснили авіаційний обстріл по селу Вільхуватка Купʼянського району. Встановлено, що удар був завданий двома авіабомбами.

Травмовано 74-річну жінку. У селі пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівлю підприємства.

Також вчора близько 12:00 збройні сили рф з артилерії обстріляли село Піщане Купʼянського району.

Загинув 73-річний мирний житель.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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