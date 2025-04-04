Вночі окупанти атакували Куп’янський та Харківський райони: є постраждалі

Протягом доби з 3 по 4 квітня окупанти завдали ударів по Харкову, а також Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області. Четверо людей загинули, десятки постраждалих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Куп’янського району 4 квітня

3:26, село Старовірівка: БпЛА «шахед» влучив у складську будівлю птахоферми, яка не працює.

3:05, селище Шевченкове: внаслідок влучання БпЛА виникла пожежа в зруйнованій складській будівлі на території підприємства, що не працює, на площі 50 кв. м та сміття на площі 30 кв. м. Постраждали дві людини. Пошкоджено скління вікон десяти житлових будинків через атаку БпЛА «Герань-2».

00:12, Купʼянськ: внаслідок обстрілу, попередньо, з РСЗВ «Ураган», пошкоджено приватний будинок.

Удари по Харківщині 3 квітня

23:34, село Руські Тишки, Харківський район: внаслідок удару БпЛА, попередньо, «шахеда», постраждав 50-річний чоловік.

22:18, Харків, Новобаварський район: влучання в адміністративну будівлю, Загоряння на третьому поверсі на площі 20 кв. м.

22:13, Харків, Новобаварський район: внаслідок влучання БпЛА «Герань-2» виникло загоряння десяти автомобілів та двох квартир на загальній площі 95 кв. м. Постраждало 29 людей, з них двоє дітей: 12 та 9 років.

22:12, Харків, Новобаварський район: внаслідок влучання БпЛА «Герань-2» виникло загоряння даху, чотирьох квартир на першому та другому поверхах багатоквартирного будинку та трьох господарчих споруд на загальній площі 500 кв. м. Постраждали шестеро людей, зокрема 16-річна дівчина. З-під завалів вилучено тіла чотирьох загиблих.

18:14, селище Козача Лопань, Харківський район: влучання КАБ в землю. Пошкоджено два приватних будинки, підземний газопровід низького тиску.

11:35, село Маліївка, Ізюмський район: внаслідок удару БпЛА пошкоджено дах приватного будинку.

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