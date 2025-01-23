Вночі рф атакувала дронами Харківський та Богодухівський райони: наслідки

У ніч з 22 на 23 січня окупанти атакували дронами Богодухівський та Харківський райони. Пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
23 січня близько 6:30 війська рф атакували ударним безпілотником с. Новоселівка Богодухівського району. Горіла господарча споруда площею 40 кв. м. Пошкоджено житловий будинок.
Також сьогодні о 5:45 під атакою БпЛА перебувало місто Дергачі: пошкоджено приватні домоволодіння.
Ввечері 22 січня ворожий БпЛА вдарив по с. Подвірки Харківського району. Щонайменше 14 будинків зазнали пошкоджень.
За процесуального керівництва Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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